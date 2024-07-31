New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

ABD'de Fed'in faiz kararı, şirketlerin finansal sonuçları ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artarak 40.768,88 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,27 artışla 5.505,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,05 kazançla 17.499,23 puana yükseldi.

Fed'den değişim beklenmiyor

Fed'in bugün politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları verebileceğini belirtti.

Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında da cuma günü açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyu açıklanan iş gücü piyasasına ilişkin veriler takip edilirken, bugün açıklanan veriler ücret artışlarının iş gücü talebindeki yumuşama işaretleriyle tutarlı olarak yavaşladığını ortaya koydu.

Veriler etkili oldu

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, temmuzda 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Söz konusu dönemde yıllık ücret, yüzde 4,8 ile son 3 yılın en yavaş artışını gösterdi.

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise bilanço sezonu devam ederken, çip şirketi AMD'nin dün piyasaların kapanmasının ardından açıklanan bilançosu çip hisselerindeki yükselişi destekledi.

Finansal sonuçlarının ikinci çeyrekte beklentileri aşması sonrası AMD'nin hisseleri yüzde 10'nun üzerinde değer kazanırken, diğer çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 9'un ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Ayrıca, bazı yabancı şirketlerin ABD'nin Çin'in çip üretimine yönelik uygulamayı değerlendirdiği ihracat kısıtlamalarının dışında tutulacağına dair ABD basınında yer alan haberler de çip hisselerindeki yükselişte etkili oldu.

Bilançolar yakından izleniyor

Dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri ise şirketin gelirinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın bulut gelirlerindeki artışın beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, bugün ise Meta'nın piyasaların kapanmasının ardından açıklayacağı bilançosunun takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, T-Mobile'in hisseleri gelirinin beklentileri aşması ve abone sayındaki artışa yönelik tahminini artırması sonrası yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Mastercard'ın hisseleri de şirketin karının ikinci çeyrekte beklentileri aşmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri de şirketin ikinci çeyrekte 1,44 milyar dolar zarar açıklamasına karşın Kelly Ortberg'in şirketin yeni CEO'su olarak göreve başlayacağının duyurulması sonrası yüzde 1'e yakın yükseldi.