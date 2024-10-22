New York borsası güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 42.876,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 5.832,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kayıpla 18.451,86 puana indi.

Yatırımcılar yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşuna devam ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki atacağı adımlara ilişkin belirsizlikle yükselen tahvil faizinin bazı hisselere baskı yaptığını ifade etti.

Fed’in faiz indirimi agresif olmayacak

Fed'in faiz oranını 50 baz puan düşürmesinden sonra ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin arttığına ve bugün yüzde 4,22'ye kadar yükseldiğine işaret eden analistler, bu hareketin iyileşen ekonomik verilerin yanı sıra Bankanın bundan sonraki faiz indirimlerinde daha agresif olmayacağına dair beklentiden kaynaklandığını söyledi.

Kurumsal tarafta, üçüncü çeyrek finansal sonuçları beklentileri aşan General Motors'un hisseleri, yüzde 5'in üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan, artan jeopolitik gerginlikler ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle bu yıl yükselişte olan altın rekor tazeledi. Altının onsu yüzde 0,7 artışla 2 bin 740 dolara yaklaştı.