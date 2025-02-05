New York borsası güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 44.551,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalarak 6.025,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kayıpla 19.545,82 puana indi.

ABD'nin tarifelerine ilişkin haber akışı, ekonomik veri gündemi ve şirket bilançoları yatırımcılar tarafından takip edilirken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı ocakta 183 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, verilerin istihdamın özellikle hizmet sektöründe güçlü kalmaya devam ettiğini, imalat sektöründe ise zayıfladığını gösterdiğini ve bunun ekonomik büyüme ile enflasyon üzerindeki etkisine dair endişelere yol açtığını belirtti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 24,7 artışla 98,4 milyar dolara çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkenin dış ticaret açığı, 2024 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 918,4 milyar dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapmaya meyilli olduklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarifeler, göç ve düzenlemeler gibi konulardaki politikalarının etkisine ilişkin belirsizliğin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

ABD'de devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet ile AMD'nin hisselerindeki düşüş öne çıktı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirini yüzde 12, karını da yüzde 28 artıran Alphabet'in hisseleri, şirketin bulut gelirinin beklentileri karşılayamaması ve yapay zekaya yönelik harcamalarının endişelere yol açmasının ardından yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

AMD'nin hisseleri de şirketin geliri ve karının piyasa beklentilerini aşmasına karşın veri merkezleri gelirinin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 9'un üzerinde düştü.

Öte yandan ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de Çinli düzenleyicilerin App Store ücretlerini soruşturmaya hazırlandığına dair haberlerin ardından yüzde 1'in üzerinde geriledi.