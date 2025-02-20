New York borsası güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,36 azalarak 44.467,67 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalışla 6.130,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalarak 20.028,90 puana geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi uygulanacak ürünler listesine keresteyi de dahil etmesiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Trump, dün akşam saatlerinde Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gelecek ay ya da daha kısa bir süre içinde yeni gümrük vergilerini duyuracağını ve daha önce ithal otomobillere, yarı iletkenlere ve ilaçlara vergi getirme planına kereste ve orman ürünlerini de ekleyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump hafta başında da otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğini, bu tarifelere ilişkin açıklamayı muhtemelen 2 Nisan'da yapacağına işaret etmişti.

Analistler, Trump'ın tarife politikasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Fed'in dün yayımladığı son toplantısına ait tutanaklar da Trump'ın tarife politikasının enflasyonist endişeleri artırdığını ortaya koydu.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin özellikle ticaret ve göç politikasındaki muhtemel değişikliklerin, jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini bozma potansiyeli ve beklenenden daha güçlü hane halkı harcamalarının enflasyon üzerindeki olası etkilerini dile getirdiği bildirildi.

Ayrıca banka yetkililerinin temkinli olmaya devam ettiğini gösteren tutanaklar, politika faizinde ilave ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme beklendiğini ortaya koydu.

Küresel çaptaki belirsizlikler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı 2 bin 953 dolar seviyesine yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,50'ye geriledi.

Öte yandan, ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın Ocak 2026'da sona erecek mali yıl için satış ve kar tahminlerinin beklentileri karşılayamaması da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu. Walmart'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Analistler, Walmart'ın beklentilerin altında kalan tahminlerinin ABD'de tüketici harcamalarının yavaşladığına dair bir uyarı olarak yorumlandığını ve Trump'ın tarife tehditleri altında perakendecilerin nasıl bir performans göstermeyi beklediğine dair ipucu verdiğini belirtti.

Walmart'ın hisselerinde yaşanan düşüş diğer perakendecilerin hisselerini de aşağı çekti. ABD'li perakende şirketlerinden Target'ın hisseleri yüzde 1'in, Costco'nun hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Şubat ile biten haftada 219 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise şubat ayında 18,1 değerine inmesine rağmen sektörde büyümeye işaret etti.