New York borsası güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,34 azalarak 42.433,74 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 5.727,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 18.047,69 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasına ilişkin gelişmeler ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara getirdiği gümrük vergilerini salı günü uygulamaya başlayan ABD yönetimi, dün ise bu ülkelere yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu mallar için 2 Nisan'a kadar muafiyet tanıdı.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırdığını ifade etti. Analistler, bu durumun ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azalttığını, yatırımcıları ise temkinli bir duruş sergilemeye sevk ettiğini belirtti.

Trump'ın tarifelerinin ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişeler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Chicago Üniversitesi'nde düzenlenecek Para Politikası Forumu'nda yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Makroekonomik veri tarafında ise yatırımcıların yakından takip ettiği tarım dış istihdam verileri, şubat ayında istihdam artışının beklenenden az olduğunu ortaya koydu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı.

Bu dönemde federal hükümet istihdamında yaşanan azalış dikkati çekti.

Kamu sektöründeki istihdam azalışının Hükümet Verimliliği Departmanının işten çıkarmalarının etkisini bir miktar yansıttığını belirten analistler, gelecek aylarda federal harcama kesintileri ve gümrük tarifelerinin etkilerinin iş gücü piyasası üzerinde daha fazla baskı oluşturmasının beklendiğini kaydetti.

Ayrıca, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde yüzde 0,3 artarak 35,93 dolara yükseldi. Şubatta beklentiler dahilinde artan ortalama saatlik kazanç, ocak ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.

İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25'e gerilerken, dolar endeksi 103,6'ya indi.

Kurumsal tarafta ise dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan yarı iletken üreticisi Broadcom'un hisseleri, şirketin 3 aylık dönemde finansal sonuçlarının beklentileri aşması ve mevcut çeyreğe ilişkin güçlü tahminler sunmasının ardından yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'li perakende devlerinden Costco'nun hisseleri ise şirketin 3 aylık dönemde beklentilerin üzerinde gelir elde etmesine karşın karının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 5'in üzerinde düştü.