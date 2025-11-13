New York borsası güne düşüşle başladı

  1. Ekonomim
New York borsası haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalarak 48.173,92 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 6.826,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kayıpla 23.262,65 puana geriledi.

ABD'de federal hükümetin en uzun süreli kapanması sona ererken pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını imzalaması sonrasında 43 günlük kapanma son buldu.

Geçici bütçenin hükümeti tüm mali yıl için finanse etmediğini belirten Trump, dolayısıyla Demokratların birkaç ay sonra yeniden hükümetin kapanmasına yol açabileceklerini savundu.

Kapanma nedeniyle yayımlanması aksayan kritik resmi ekonomik verilerin gelecek hafta açıklanmaya başlaması beklenirken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ekim ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayımlanmayacağını söyledi.

Analistler, hükümetin yeniden açılmasının piyasalar için bir rahatlama olduğunu dile getirerek, ancak özellikle enflasyon ve istihdam cephesinde durumun nasıl olduğuna dair büyük bir belirsizlik olduğunu vurguladı.

Resmi verilerin yayımlanmasının aksamasının ABD Merkez Bankası (Fed) ile yatırımcıları alternatif kaynaklara güvenmeye zorladığına işaret eden analistler, Fed'in gelecek ay vereceği politika kararının beklendiğini kaydetti.

