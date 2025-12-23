New York borsası güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalarak 48.299,87 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.873,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 23.407,70 puana geriledi.

Yatırımcılar, yayımlanan makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

Büyüme verisi sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 3 baz puan artışla 4,20'ye çıktı.

Analistler, tahminleri aşan büyüme oranının ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yılın başlarında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri düşürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verilerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni açıklanan "harika" ekonomik verilerin "gümrük vergileri" sayesinde gerçekleştiğini öne sürdü.

Bu verilerin daha da iyileşeceğini kaydeden Trump, enflasyonun da olmadığını savundu.

Öte yandan, ülkede özel sektör istihdamı 6 Aralık'ta sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 11 bin 500 kişi arttı.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ise ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 307,4 milyar dolara indi.

Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından, kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.