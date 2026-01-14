New York borsası güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalarak 49.088,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 6.937,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kayıpla 23.563,92 puana indi.

Yatırımcılar makroekonomik veriler ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel seyrederken, yıllık bazda yüzde 3 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise geçen yıl kasımda aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Ülkede perakende satışların tutarı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 735,9 milyar dolar oldu ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de cari işlemler açığı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,2 azalarak 226,4 milyar dolara geriledi.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Wells Fargo'nun net karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde artarken, Citigroup'un net karı geriledi. Üç bankanın da karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, yalnızca Bank of America gelir tahminlerini aştı.

Citigroup'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde artarken, Bank of America'nın hisseleri yüzde 2'den fazla, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 4'e yakın kayıpla güne başladı.