New York borsası güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalarak 49.983,80 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalışla 7.410,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kayıpla 26.143,62 puana geriledi.

Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişelerle petrol fiyatları ve tahvil faizleri yükselirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, İran lideri Mücteba Hamaney'in ülkenin zenginleştirilmiş uranyumunun yurt dışına gönderilmesine izin vermeyeceğine yönelik haberin, yatırımcıların barış umutlarını törpülediğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı çevresinde uzun süreli aksama potansiyeli konusundaki korkularla, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3 artarak 108,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 4'e yakın artışla 102 dolardan alıcı buldu.

Yüksek enerji maliyetlerinin beraberinde getirdiği enflasyon endişeleri tahvil faizlerini yukarı taşıdı. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 5 baz puan artarak yüzde 4,62'ye çıktı. 30 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi de yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 5,15 seviyesine ulaştı.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu açıklayan çip şirketi Nvidia, 26 Nisan'da sona eren üç aylık dönemde gelirinin yıllık yüzde 85, net karının da yüzde 211 arttığını bildirdi.

Nvidia'nın hisseleri, piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıklamasına rağmen, güne hafif azalışla başladı.

Vergi ve finans yazılımı geliştiren Intuit'in hisseleri ise tam zamanlı iş gücünün yüzde 17'sini işten çıkaracağını duyurması sonrasında piyasa açılışında yüzde 19 geriledi.

Bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri de şirketin yıl geneli gelir tahmininin beklentilerin altında kalması sonrasında yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.

Öte yandan IBM hisseleri, ABD yönetiminin, dokuz kuantum bilişim şirketine toplam 2 milyar dolarlık hibe tahsis ettiğini ve bu tutarın 1 milyar dolarlık kısmının IBM'e verileceğine yönelik haber sonrasında yüzde 3'ten fazla yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Mayıs ile biten haftada 3 bin azalışla 209 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.