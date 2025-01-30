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New York borsası güne karışık seyirle başladı

New York borsası, Fed'in faizleri sabit tutması ve makroekonomik verilerin iş gücü piyasasındaki dengeli seyre işaret etmesiyle güne karışık bir seyirle başladı.

Haber Merkezi
AA
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New York borsası güne karışık seyirle başladı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,37 azalarak 44.548,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.050,75 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 19.697,52 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek faiz indirimlerine ara vermesinin ardından pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında karışık seyir izlendi.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell da politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını ifade etmişti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 25 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalışla 207 bine düştü.

Analistler, verilerin Fed'in ülkede iş gücü piyasasındaki koşulların büyük ölçüde dengede olduğuna yönelik söylemlerini desteklediğine işaret etti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu yayımlayan ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geliri ve karı beklentilerin altında gerçekleşti. Buna karşın, şirketin hisseleri güne yüzde 5'ten fazla artışla başladı.

Meta'nın hisseleri de piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıklamasının ardından yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Geçen yılın ekim-aralık döneminde geliri yüzde 12 artan Microsoft'un hisseleri ise zayıf gelir beklentisi bildirmesi sonrasında yüzde yaklaşık yüzde 6 geriledi.

IBM'nin hisseleri de karının beklentileri aşması sonrasında yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

Öte yandan, dün Başkent Washington yakınlarında American Airlines'a ait 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak düştü. American Airlines'ın hisseleri yüzde 2,5 değer kaybetti.

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