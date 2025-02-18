New York borsası güne karışık seyirle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 44.525 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 6.120,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 artarak 20.094.28 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken dün Başkanlar Günü dolayısıyla kapalı olan pay piyasaları haftanın ilk işlem gününe karışık başlangıç yaptı.

Analistler, Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları karşısında ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantısının tutanaklarının çarşamba günü açıklanacağına işaret eden analistler, söz konusu tutanaklarda para politikasının geleceğine dair ipuçlarının aranacağını aktardı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dün yaptığı açıklamada, Trump'ın tarifelerinin fiyatlar üzerinde ılımlı etkisinin olmasını beklediğini ifade etti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise faiz oranlarında yakın zamanda değişiklik için neden görmediğini belirtti.

Analistler, para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirim tarihine yönelik fiyatlamalarda da oynaklığın devam ettiğine dikkati çekerek, temmuz ayının öne çıktığını ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikasına yönelik haber akışının fiyatlamaları değiştirebileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında da New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, şubatta 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, TSMC ve Broadcom'un şirkete yatırım yapmayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.