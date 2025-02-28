New York borsası güne karışık seyirle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artarak 43.259,84 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 5.856,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kayıpla 18.477,17 puana düştü.

ABD'de fiyat artışlarının yıllık bazda biraz yavaşladığına işaret eden verilere rağmen baskı altında kalmaya devam eden pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında karışık seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, ocakta artış beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,2 azaldı. Ülkede kişisel gelirler ise ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen ay aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

Ülkede mal ticareti açığı da ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 25,6 artışla 153,3 milyar dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın yıllık bazda 7 ayın en düşük seviyesine indiğine işaret ederek verinin artan enflasyonist baskılar konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle ilgili mesajlarına değinen analistler, piyasalarda belirsizliğin arttığını ve fiyatlamaların zorlaştığını aktardı.

Analistler, Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata uygulanacak gümrük vergileri ile Çin'den yapılan ithalata uygulanacak yüzde 10'luk ek tarifenin gelecek hafta yürürlüğe gireceğini söylemesi ve ülkelerden gelen misilleme açıklamalarının ticari gerilimi tırmandırdığını kaydetti.