New York borsası güne karışık seyirle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 azalarak 41.763,68 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 5.841,26 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artışla 18.888,05 puana ulaştı.

"ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanarak Senato'ya gönderilirken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı, 214'e karşı 215 oyla kabul etti.

Analistler, yatırımcıların tasarının ABD'nin borç ve bütçe açığı sorununu daha da kötüleştirebileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Tasarının Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,63'e yaklaştı. 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 5,10 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 17 Mayıs ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.