New York borsası güne yatay seyirle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artarak 42.527,38 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 5.780,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 artarak 18.320,52 puana tırmandı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Trump'ın tarife politikasında attığı adımlar yatırımcıların odağında bulunurken ABD yönetimi, salı günü en büyük ticaret partnerlerinden Kanada ve Meksika'ya getirdiği tarifeleri uygulamaya başlarken, Çin mallarına yönelik mevcut gümrük vergilerini yükseltmişti.

Tarifelerle karşı karşıya kalan 3 ülke Trump'ın tarifelerine misilleme önlemlerle karşılık vereceklerini açıklarken, dün ABD'li yetkililerden Kanada ve Meksika ile "orta yol" bulunabileceğine dair açıklamalar geldi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bir röportajında, Başkan Donald Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uyguladığı Kanada ve Meksika ile bugün bir uzlaşma açıklayabileceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin diğer veriler gelmeye başladı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 77 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Beklentilerin altında kalan özel sektör istihdamındaki artışın dünyanın en büyük ekonomisindeki yavaşlama korkularını körüklediğini belirten analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı Bej Kitap Raporu ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) de tarife tehditlerinin gölgesinde ABD ekonomisinin durumuna ışık tutacağını kaydetti.