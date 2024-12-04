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New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde güne yükselişle başladı.

Haber Merkezi
AA
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New York borsası güne yükselişle başladı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,53 artarak 44.941,05 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 6.069,39 puana ve Nasdaq endeksi ​yüzde 0,55 puan kazançla 19.587,48 puana çıktı.

Yatırımcılar, Powell'ın Fed'in gelecekte atacağı politika adımlarına dair ipuçları verebilecek açıklamalarını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundan alınacak sinyallerin de Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikleri giderebileceğini ifade etti.

Dün Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve parlamentoda yapılan oylama sonucunda sıkıyönetimi sonlandırma kararı alınmasının ardından yaşanan gelişmelere işaret eden analistler, bölgeye yönelik haber akışının da izleneceğini belirtti.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, zamanla ek politika gevşetmelerine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Belirsizlik ortamında para politikası seçeneklerini açık tutmanın önemine işaret eden Musalem, "Mevcut ekonomik ortamı, gelen bilgileri ve gelişen görünümü dikkatlice değerlendirmek için faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmayı veya duraklatmayı düşünme zamanı yaklaşıyor olabilir." ifadesini kullandı.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise enflasyonun gittiği yönün kendisini cesaretlendirdiğini anlattı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 146 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde gelir bildiren Salesforce'un hisseleri, yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Öte yandan, dün ABD doları karşısında iki yılın en düşük seviyesine inen Güney Kore wonu, Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanını geri çekmesi sonrasında biraz toparlandı.

New York borsasında işlem gören iShares MSCI Güney Kore borsa yatırım fonu (ETF) ise güne yatay seyirle 55,91 dolardan başladı.

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