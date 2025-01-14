New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 42.366,42 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.859,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 19.207,75 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları için açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasaları yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, bugünkü ÜFE verilerinin yatırımcıların enflasyon ve Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı konusundaki endişelerini biraz hafiflettiğini belirterek, dikkatlerin yarın yayımlanacak tüketici enflasyonu raporuna çevrildiğini kaydetti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta göreve başlayacağına işaret eden analistler, Trump yönetiminin tarifeleri uygulamaya yönelik kademeli bir yaklaşım düşündüğüne dair haberlerin de yatırımcılarda enflasyon görünümüne yönelik bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, ÜFE verilerinin yayımlanması sonrasında yüzde 4,76'ya kadar geriledi. Dolar endeksi de 109,45'e düşmesine rağmen, 2022 sonlarından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yakın seyretmeye devam etti.

Kurumsal tarafta, yarın bilançolarını açıklayacak bankalardan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 0,5, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 0,7, Citi'nin hisseleri yüzde 1 ve Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 1,4 yükseldi.