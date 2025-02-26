New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 43.635,42 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 5.970,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 19.109,32 puana ulaştı.

Yatırımcılar, dün açıklanan ve öngörülerin gerisinde kalan tüketici güveni verileri sonrasında Nvidia'nın bilanço açıklamasını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık 7 puan azalışla 98,3'e gerilerken, Ağustos 2021'den bu yana en büyük aylık düşüşünü kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 gün süreyle ertelenen Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" ifade etmesi sonrasında dün de Ticaret Bakanlığına bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergilerini araştırma talimatı verilen kararnameyi imzaladı.

Analistler, enflasyonun hızlandığına dair endişelerin artmasıyla tüketicilerin ekonomik görünüm konusunda daha karamsar hale geldiğini, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizliklerin de fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Nvidia'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçların, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin piyasaları sarsması sonrasında şirketin ilk bilançosu olacağına dikkati çeken analistler, sektör bazlı oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,88 ile geçen yıl aralık ortasından bu yana en düşük seviyesine inmesine karşın başvurular yüzde 1,2 azaldı.

Kurumsal tarafta, temettüsünü artıran ve 6 milyar dolarlık hisse geri alımı başlatan General Motors'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.

Super Micro Computer'ın hisseleri de uzun süredir beklenen mali tablolarını açıklamasının ardından yüzde 20'ye yakın yükseldi.