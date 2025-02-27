New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 43.516,44 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artışla 5.981,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kazançla 19.212,36 puana çıktı.

Yatırımcılar, Nvidia'nın finansal sonuçları ile açıklanan makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasının da yatırımcıların ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişelerini canlı tuttuğuna işaret etti.

Dün Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söyleyen Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini ve bu gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirtmişti.

Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bugün yayımlanan verilere göre ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile tahminlere paralel büyüdü.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,5'den yüzde 2,7'ye revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 22 Şubat ile biten haftada 242 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve geçen yıl aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, ocakta yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, yumuşayan iş gücü piyasası ve ısrarla yüksek seyreden enflasyon göstergelerine rağmen ABD ekonomisinin dayanıklılığının devam ettiğini belirtti.

Ülkede, bu gelişmelerle 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 5 baz puan artışla yüzde 4,30'a çıktı.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 26 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 78 artışla 39,3 milyar dolara ulaştı. Şirketin net karı da söz konusu dönemde yıllık yüzde 80 artarak 22,1 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın geliri ve karı piyasa beklentilerini geride bırakırken, çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 43 milyar dolar olarak açıkladı.

Analistler, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin piyasaları sarsması sonrasında ilk kez bilanço açıklayan Nvidia'nın iyimser tahminlerinin sektördeki talebin soğumasına ilişkin endişeleri yatıştırdığına işaret etti.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 2 kazançla güne başladı. Diğer çip üreticilerinden Broadcom ile Advanced Micro Devices'ın hisseleri de yüzde 1 civarında yükseldi.