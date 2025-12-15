New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artarak 48.606,77 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artışla 6.860,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 artarak 23.330,83 puana çıktı.

ABD'de bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede yarın açıklanacak istihdam raporu ile perşembe günü yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere, hafta boyunca gelecek ekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları arayan yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Bugün açıklanan verilere göre, New York Fed tarafından yayımlanan imalat endeksi aralık ayında eksi 3,9'a geriledi. Endeks, New York eyaletinde imalat faaliyetlerinin iki ay üst üste kaydedilen artışın ardından aralıkta hafif bir daralma yaşadığına işaret etti.

Fed'in geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından Banka yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor.

Faiz kararında 50 baz puanlık indirimden yana olduğu için karşı oy kullanan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, enflasyona ilişkin ılımlı beklentilerine ve iş gücü piyasasındaki uyarı sinyallerine dikkati çekerek, mevcut politika duruşunun gereksiz derecede kısıtlayıcı olduğunu savundu.