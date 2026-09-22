New York borsası güne yükselişle başladı

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Açılışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artışla 52.301,92 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.770,81 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,14 yükselişle 27.161,19 puana ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunması beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi, Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentileri artırırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da NBC News'e verdiği röportajda, Başkan Trump'ın genel olarak "herkesle" görüşmeye açık olduğunu ve planlanmış bir görüşme olmasa da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Öte yandan uluslararası basında, İran'ın, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a ilettiği iddia edildi.

ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkilemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerilerken, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 5'in altında seyrini sürdürdü.