New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalarak 44.247,83 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalışla 6.034,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kayıpla 19.688,98 puana geriledi.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını etkileyebilecek enflasyon verileri öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, enflasyon verilerinin Fed'in 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantısı öncesi açıklanacak son önemli veriler arasında yer aldığını belirterek, manşet enflasyonun kasımda hafif bir artış göstermesinin beklendiğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde arttı.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 ile beklentilerin altında yükseldi.

Analistler, beklentilerin altında artan birim emek maliyetinin, iş gücü piyasasının artık enflasyonist baskı kaynağı olmadığına dair görüşleri desteklediğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise Çin tarafından tekelleşme soruşturması açılması sonrası düşüşe geçen Nvidia hisseleri yüzde 2,7 geriledi.

Oracle'ın hisseleri, şirketinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 6,7 değer kaybetti.

Micron Technology'nin hisseleri, ABD Ticaret Bakanlığının çip üreticisine 6,1 milyar dolarlık desteğin onaylandığını duyurmasına karşın yüzde 4,6 düştü.

Alaska Airlines'ın hisseleri ise şirketin 4. çeyreğe ilişkin kar tahminini yükseltmesiyle yüzde 13,2 değer kazandı.

ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri de şirketin 737 MAX üretimini yeniden başlatacağına dair haberlerin ardından yüzde 4,5 yükseldi.

Alphabet'in hisseleri de Google'ın "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıtması sonrası yüzde 5,3 değer kazandı.