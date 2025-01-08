New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 42.529,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,10 azalarak 5.909,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kayıpla 19.491,65 puana indi.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin faiz oranlarının yakın zamanda düşmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişi desteklemesiyle pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay aylık bazda 2 puan artışla 54,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, ISM tarafından açıklanan verilerin hizmet sektöründeki büyümenin beklentilerin üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu ve enflasyona ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı da Kasım 2024'te 8 milyon 98 bin ile 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 125 bin azalarak 5 milyon 269 bine gerilerken, istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 180 bin azalışla 5 milyon 126 bine indi.

Analistler, JOLTS verilerinin, iş gücü piyasasının Fed'in faiz indirimlerinde acele etmesini gerektirmeyecek hızda yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizliği artırdı.

Analistler, Fed'in yarın yayımlanacak son toplantısına ait tutanaklar ile cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Güçlü ekonomik veriler ve enflasyonist baskıların devam edeceğine dair beklentilerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,69 ile nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş teknoloji hisselerini baskılarken, haftanın ilk işlem günü rekor seviyede tamamlayan çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, şirketin Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) oyun çipleri gibi yeni ürünlerini tanıtmasına karşın yüzde 6,2 değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de Bank of America analistinin şirketin hisselerine ilişkin değerlendirmesini "al"dan "nötr"e çevirmesinin ardından yüzde 4,1'e düştü.