New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 43,153,13 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalışla 5.937,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kayıpla 19.338,29 puana geriledi.

Yavaşlayan çekirdek enflasyon ve açıklanan güçlü banka bilançolarının ardından dün ralliyle kapanan pay piyasalarında bugün negatif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de perakende satışlar, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde perakende satışlar dört ayın en yavaş artışını kaydetti.

Analistler, perakende satış verilerinin yavaşlamaya rağmen güçlü tüketici harcamalarına işaret ettiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Ocak ile biten haftada 217 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta artmasına karşın 2024'ün ikinci yarısındaki ortalamaların altında kaldığını kaydetti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ocak ayında keskin bir artışla 44,3 değerine çıktı. Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endeks, sektörde büyümeye işaret etti.

Ülkede ithalat fiyat endeksi Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,3 arttı.

Kurumsal tarafta, bugün bilançolarını açıklayan Morgan Stanley ve Bank of America'nın karı geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aştı.

Karı 2024'ün son çeyreğinde yüzde 142 artan Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde yükselirken, aynı dönemde karını ikiye katlayan Bank of Amerika'nın hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 azalışla günü tamamladı.

Dün toparlanan teknoloji hisselerindeki bugünkü düşüşler dikkati çekti. Apple'ın hisseleri yüzde 4, Tesla'nın hisseleri yüzde 3,4, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3, Amazon'un hisseleri yüzde 1,2, Meta'nın hisseleri yüzde 1 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 0,4 geriledi.

Öte yandan, kredi kartı şirketi American Express, aldatıcı pazarlama ve dolandırıcılık iddialarıyla yürütülen soruşturmaları çözmek için ABD Adalet Bakanlığı ve Fed ile anlaşmaya vardı. Bu kapsamda yaklaşık 230 milyon dolar ödemeyi kabul eden şirketin hisseleri, yüzde 0,3 değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklediği gibi düşmesi durumunda Bankanın bu yılın ilk yarısında faizi tekrar düşürebileceğini söyledi.

Enflasyon verileri iyi geldiği veya bu yolda devam ettiği sürece, faiz indirimlerinin piyasaların fiyatladığından daha erken gerçekleşebileceğini kaydeden Waller, verilerin iyi olması durumunda bu yıl faizi 3-4 kez düşürebileceklerini, veriler işbirliği yapmazsa da bu sayının 2'ye hatta 1'e düşebileceğini belirtti.

Waller'ın açıklamaları sonrasında, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,59'a kadar inerken, daha sonra yüzde 4,62 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de yüzde 0,11 azalarak 108,98'e geriledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de iş gücü piyasasındaki yavaşlamadan daha az endişe duymaya başladığını ve bu görüşün Fed'in faiz indirimlerinde sabırlı yaklaşımını destekleyebileceğini anlattı.

Geçen yılın ortalarında işsizlik oranının gittikçe yükseldiği bir dönem yaşandığını anımsatan Goolsbee, genel olarak, geniş bir iş gücü piyasası göstergeleri sepetinde daha az bozulma gördüğünü ifade etti.

Ayrıca, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabine için düşündüğü isimlerin Senato'daki onay oturumları devam ederken, Hazine Bakanlığı için aday gösterilen Scott Bessent, Amerikan ekonomisini büyüme yanlısı düzenleyici politikalar, vergileri azaltma ve Amerikan enerjisini serbest bırakma yoluyla canlandıracaklarını söyledi.

Bessent, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamaları gerektiğini belirtti.