New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,27 azalarak 44.422,31 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalışla 5.994,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 kayıpla 19.391,96 puana indi.

ABD Başkanı Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e getirdiği tarifelerin neden olduğu endişeyle günün ilk saatlerinde endekslerde yaşanan sert düşüş, ABD'nin Meksika'ya yönelik tarifeleri 1 ay ertelediğini açıklaması sonrası hız kesti.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife açıklanırken, tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Trump, 3 Şubat Pazartesi günü Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin de çok iyi geçtiğini belirten Trump, piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kanada'nın sınır güvenliğine yönelik alacağı önlemler karşısında bu ülkeye getirilen tarifelerin de en az 30 gün süreyle durdurulacağını duyurdu.

Çin ile de muhtemelen 24 saat içinde görüşeceklerini belirten Trump, Çin'den yapılan ithalata getirilen yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin ülkeyle anlaşma sağlanamaması halinde artabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin en büyük 3 ticaret partnerine yönelik tarife açıklaması sonrası yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle düşüş kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56'ya geriledi.

ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerinden en çok etkilenecek sektörlerin başında gelen otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki düşüş de dikkati çekti. ABD'li otomobil üreticilerinden Ford'un hisseleri yüzde 1,7 ve General Motors'un hisseleri yüzde 3,2 değer kaybetti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de yaptığı açıklamalarda, tarifelerin enflasyon üzerinde oluşturduğu risklere işaret etti. Boston Fed Başkanı Susan Collins, tarifelerin fiyatlar üzerinde etkisinin olmasının beklendiğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de iş dünyasındaki bağlantılarının tarifelerle ilgili artan maliyetleri fiyatlara yansıtmayı planladığını aktardı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 50,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, art arda 26 ay süren daralmanın ardından genişlemeye işaret etti.

S&P Global tarafından açıklanan imalat sektörü PMI verisi de ocakta 51,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, son 7 ayda ilk kez genişlemeye işaret etti.