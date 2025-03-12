New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,14 azalarak 41.432,87 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalışla 5.571,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalarak 17.436,10 puana indi.

ABD Başkanı Trump'ın politikalarının ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırmasıyla pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Tarifelerin enflasyonist baskıları artıracağına ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğine dair tedirginlik sürerken, Trump'tan Kanada'ya yönelik yeni tarife açıklamaları geldi.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesinden saatler önce Trump, Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifeleri yüzde 50'ye çıkaracağını açıkladı.

Trump'ın kararı, Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD eyaletlerine sağladığı elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacağını açıklamasının ardından geldi.

Ontario Başbakanı Doug Ford ise gün içerisinde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı ortak açıklamada, Ontario, Michigan, New York ve Minnesota eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında uyguladığı ek ücreti askıya almayı kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump da Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğinin sinyalini verdi.

Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro da verdiği röportajda, Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerin yüzde 50'ye çıkarılmasının planlanmadığını ifade etti.

Analistler, tarifelere ilişkin belirsizliğin yanı sıra ABD'de kamu istihdamı ve finansmanında yapılan kesintiler ile federal hükümetin finansman yetersizliğiyle kapanmasını önlemeye yönelik bütçeye ilişkin gelişmelerin de ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Trump'ın politikalarının işletmeler için maliyetleri artırabileceğinden, enflasyonun yükselmesine yol açabileceğinden ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğinden korkulduğuna işaret eden analistler, ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin büyük şirketlerinin yöneticileriyle bugün akşam saatlerinde bir araya geleceğini aktardı.

ABD'nin iş gücü piyasasına ilişkin bugün açıklanan veriler de yatırımcılar tarafından takip edilirken, ülkede ocak ayında açık iş sayısının arttığını gösteren veriler iş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret etti.

Buna göre, JOLTS açık iş sayısı, ocakta 7 milyon 740 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin ABD Kongresinden gelen haber akışı da yatırımcıların odağında yer aldı. ​​​​​​​

Öte yandan, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna'nın ABD'nin "30 günlük acil ateşkes" teklifini kabul etmeye hazır olduğunu açıklanması piyasalarda olumlu karşılandı.

Kurumsal tarafta da ABD'li hava yolu şirketi Delta Air Lines ile perakende şirketi Kohl's'un hayal kırıklığına yol açan tahminleri de ekonominin yavaşladığına dair endişeleri destekledi.

Delta Air Lines'ın yurt içinde zayıflayan talep nedeniyle birinci çeyreğe ilişkin kar ve gelir artışı tahminlerinde düşüşe gitmesi sonrası hisseleri yüzde 7,2 değer kaybetti.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, dün verdiği röportajda, tüketici güvenindeki düşüşe işaret ederek, piyasanın içinde bulunduğu zorluğun nedeninin bu olduğunu aktarmıştı. Bastian, "Bunun sonucunda şirketlerin kurumsal harcamalarını kısmaya başladığını gördük, harcamalar duraklamaya başladı. Tüketici harcamaları duraklamaya başladı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

American Airlines'ın hisseleri de şirketin ilk çeyreğe ilişkin zarar beklentilerini yükseltmesi sonrası yüzde 8,3 geriledi.

ABD'li perakende zinciri Kohl's'un hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelmesine karşın bu yıl gelirinde beklediği düşüşün beklentileri aşmasıyla yüzde 24,1 düştü.