New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 42.454,79 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,12 azalışla 5.712,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,04 kayıpla 17.899,02 puana geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı tarifeler konusunda daha ılımlı bir tutum sergileyebileceğine dair beklentilerle hafta başından bu yana iyimserliğin öne çıktığı pay piyasalarında, Trump'ın otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri bugün açıklayacağının duyurulması sonrası negatif bir seyir izlendi.

Trump'ın, hafta başında, 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini ifade etmesi risk algısının azalmasına yardımcı olmuştu.

Karşılıklı tarifelerin kapsamına ilişkin belirsizlik sürerken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün basın toplantısı yaparak otomobil endüstrisine yönelik gümrük vergilerini açıklayacağını bildirdi.

Analistler, ABD yönetiminin ticaret politikasına ilişkin haber akışının yakından izlendiğini, tarifelerin boyutu ve ticaret ortaklarının karşı önlemler alma olasılığının piyasalarda belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişelerin de sürdüğüne işaret eden analistler, dün açıklanan verilerin ülkede tüketici güveninin martta son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koyduğunu söyledi.

Ülkede bugün açıklanan veriler ise ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarının, şubatta düşüş beklentilerinin aksine yüzde 0,9 artış kaydettiğini gösterdi.

Analistler, işletmelerin tarifelerden kaynaklanabilecek olası fiyat artışlarına karşı alımlarını hızlandırmalarının, dayanıklı mal siparişlerindeki artışta etkili olmuş olabileceğini belirtti.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkisinden emin olmadığını, fiyatları yükseltme ihtimalinin daha yüksek faiz oranlarını, ekonomik büyümeyi yavaşlatma ihtimalinin ise borçlanma maliyetlerini düşürmeyi gerektirdiğini belirtti. Kashkari, durum netlik kazanana kadar Fed'in, para politikasında uzun bir süre olduğu yerde kalmasının gerekebileceğini kaydetti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de tarifelerin etkisinin geçici olacağının net olmadığını, dolaylı etkilerin faiz oranlarının daha uzun süre sabit tutulmasını gerektirebileceğini bildirdi.

Ekonomiye ilişkin artan belirsizlikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35 ile 4 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Kurumsal tarafta ise GameStop'ın hisseleri, şirketin yönetim kurulunun Bitcoin'i hazine rezerv varlığı olarak benimseme kararını onaylaması sonrası yüzde 11,6 değer kazandı.

Trump'ın otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacağının duyurulması sonrası otomobil üreticilerinin hisselerinde ise düşüş görüldü. General Motors'un hisseleri yüzde 3,1 ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 5,6 geriledi.