New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalarak 40.368,72 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 5.396,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 16.823,17 puana geriledi.

ABD'de tarife politikası ve ekonomik görünüme dair belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında aşağı yönlü bir seyir izlendi.

Tarifelere ilişkin haber akışı yakından izlenirken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Başkan Donald Trump'ın Çin'le gümrük ve ticaret anlaşmasına açık olduğunu kaydederek, "Top artık Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz." dedi.

ABD'ye misilleme yapmayan birçok ülkeyle ticaret anlaşmaları konusunda görüşmelerin sürdüğünü anlatan Leavitt, "Yakın zamanda bazı ülkelerle gümrük tarife anlaşmalarımızı açıklayacağız." diye konuştu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri konusunda daha fazla netlik oluşana kadar piyasalardaki oynaklığın devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda eksi 8,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Endeks, yükselmesine rağmen sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret etti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi ise martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi değişim kaydetmedi.

Kurumsal tarafta da bankaların bilançoları takip edilirken, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ve Citigroup'un net karları bu yılın ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 21 arttı. Finansal sonuçları beklentilerin üzerinden gelen Bank of America'nın hisseleri yüzde 3,60 ve Citigroup'un hisseleri yüzde 1,76 değer kazandı.

Öte yandan ABD ile arasındaki tarife gerilimi süren Çin'in ülkedeki hava yolu şirketlerine Boeing jetlerinin alınmaması talimatı verdiğine yönelik haberler sonrası Boeing hisseleri yüzde 2,36 değer kaybetti. ​​​​​​​