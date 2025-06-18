New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,7 azalarak 42.215,80 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 azalışla 5.982,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kayıpla 19.521,09 puana geriledi.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arzının aksayabileceğine dair endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar beşinci gününe girerken, ABD Başkanı Donald Trump, dün G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılarak Orta Doğu'daki çatışmalara odaklanmak üzere Washington'a döndü.

Dönüş yolunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, İsrail'in İran'a süren saldırılarının yavaşlamayacağını savundu.

İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" kaydeden Trump, İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini isteyerek "gerçek bir son" talep ettiğini aktardı.

Trump, Truth Social'daki paylaşımlarında da İran lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını belirterek, İran'ı açıktan "tehdit" etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldiğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, mayısta yüzde 0,9 ile beklenenden fazla düşüş gösterdi.

Ülkede sanayi üretimi de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık bazda değişim göstermezken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,9 azalış kaydetti.