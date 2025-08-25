  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. New York borsası günü düşüşle kapattı
Takip Et

New York borsası günü düşüşle kapattı

New York borsası, Fed Başkanı Powell’ın temkinli faiz indirimi sinyali sonrası yatırımcıların temkinli yaklaşımı ve Intel’in uyarısıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
New York borsası günü düşüşle kapattı
Takip Et

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 azalarak 45.282,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 6.439,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalarak 21.449,29 puana geriledi.

Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın eylülde faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasıyla yükselen pay piyasalarında bugün ise negatif seyir izlendi.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Powell'ın bu açıklaması sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin kuvvetlendiğini göstermişti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yeni konut satışları, temmuzda yüzde 0,6 azalışla 652 bine gerilese de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da Intel, ABD'nin hissedar olmasının şirketin ülke dışındaki faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulurken, şirketin hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

Bu hafta, Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilançosu ile cuma günü yayımlanacak kişisel tüketici harcamaları verileri yakından takip edilecek.

Rusya'dan benzin ihracat yasağını uzatma kararıRusya'dan benzin ihracat yasağını uzatma kararıEnerji

 

Sonbaharda hesaplarınız dolacak! Lot başına 6 TL temettü müjdesi! THY, Aselsan, Bim, Tüpraş...Sonbaharda hesaplarınız dolacak! Lot başına 6 TL temettü müjdesi! THY, Aselsan, Bim, Tüpraş...Ekonomi

 

Borsa Haberleri
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Gözler SPK'da: Borsada açığa satış yasağı kalkıyor mu?
Borsada açığa satış yasağı kalkıyor mu?
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı? İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
İşte Türkiye'nin dev bankalarının ilk yarı karnesi!
İşte Türkiye'nin dev bankalarının ilk yarı karnesi!