New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalarak 46.292,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 azalışla 6.656,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 22.573,47 puana indi.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Bugün katıldığı bir etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Powell, enflasyona yönelik kısa vadeli risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, bunun zorlu bir durum olduğunu yineledi.

Powell, "Çift taraflı riskler, risksiz bir yol olmadığı anlamına geliyor." dedi.

Son toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimiyle daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım daha attıklarını anımsatan Powell, "Hala orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğüm bu politika duruşu, olası ekonomik gelişmelere yanıt vermek için bizi iyi bir konumda tutuyor." diye konuştu.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefin üzerinde ve yukarı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle ek faiz indirimleri konusunda temkinli davranılması gerektiğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyona karşı mücadelede tetikte kalmaya devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise iş gücü piyasasının zayıflamasıyla politika yapıcıların geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve faiz oranlarını düşürmek için kararlı adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 52 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede cari işlemler açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azalarak 251,3 milyar dolara geriledi.

Kurumsal tarafta ise yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurması sonrası yükselen Nvidia hisseleri yüzde 2,8'lik düşüş kaydetti.