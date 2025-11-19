New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalarak 46.091,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 azalışla 6.617,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 22.432,85 puana indi.

ABD'de federal hükümetin açılmasıyla yeniden yayımlanmaya başlayan ekonomik veriler ve çip üreticisi Nvidia'nın bilançosu yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının geçen hafta sona ermesinin ardından bu hafta açıklanmaya başlayan ekonomik veriler yakından takip edilirken bu süreçte açıklanamayan kritik verilerden biri olan ve perşembe günü yayımlanacak istihdam raporu yatırımcılar tarafından bekleniyor.

İstihdam raporu öncesi işsizlik maaşı başvurularına ilişkin bazı veriler ise ABD Çalışma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bakanlığın veri tabanına göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Ekim ile biten haftada 232 bine ulaştı.

Federal hükümetin kapanmasından önce verilerin en son yayımlandığı dönem olan 20 Eylül'de biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 219 bin olarak kaydedilmişti.

Çalışma Bakanlığı sözcüsü, bazı verilerin teknik bir sorun nedeniyle planlanandan erken yayımlandığını ve verilerin tamamının perşembe günü açıklanacağını belirtti.

Ayrıca ADP Araştırma Enstitüsü, ABD'de özel sektör istihdamının 1 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2 bin 500 kişi azaldığını bildirdi.

Para politikası tarafında ise Fed'in faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybettiği görülürken, para piyasalarında Bankanın aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50 seviyesinde fiyatlanıyor.

Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün yayımlanacak son toplantısına ilişkin tutanaklar önem taşıyor.

Teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişeleri de sürerken, bu yıl yapay zekayla ilgili hisselerdeki yükselişe öncülük eden çip üreticisi Nvidia'nın bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak finansal sonuçları yakından izlenecek.

ABD'li perakende şirketlerinin bilançoları da yatırımcıların odağında bulunurken, Home Depot'nun hisseleri şirketin bu yıla ilişkin kar tahminini düşürmesinin ardından yüzde 6 değer kaybetti.