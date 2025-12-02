New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,89 azalarak 47.289,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,53 azalışla 6.812,66 puana ve Nasdaq endeksi, yüzde 0,38 kayıpla 23.275,92 puana indi.

ABD'de bu hafta açıklanacak önemli makroekonomik veriler, yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlendi.

Ülkede açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi PMI, kasımda 48,2 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşti. İmalat sektörünün art arda dokuz aydır daraldığını gösteren endeks, temmuzdan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ayrıca, ABD'de çarşamba günü yayımlanacak ADP'nin özel sektör istihdamı raporunun iş gücü piyasasına dair sinyaller vermesi beklenirken cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin de enflasyon görünümüne yönelik önemli ipuçları sunması öngörülüyor.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapılacak bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi faiz indirimi beklentileri, güçlü kalmaya devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasa kapanışı sonrası Stanford Üniversitesi'nde, geçmişte ABD'de çalışma, hazine ve dışişleri bakanı olarak görev yapan George P. Shultz'u anmaya yönelik etkinlikte konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın aralık ayında faiz artışı ihtimalinin değerlendirileceğine yönelik açıklamalarının ardından Japon ve Avrupa devlet tahvillerindeki zayıflığın etkisiyle ABD Hazine tahvili getirileri de yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1 seviyesine çıktı.

Çin'in kripto varlıklara ilişkin uyarıları sonrası kripto para piyasasındaki düşüş dikkati çekerken piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatındaki düşüş, son 24 saatte yüzde 6'yı buldu.

Büyük kripto varlığına sahip yazılım şirketi Strategy'nin hisseleri, bitcoinin zayıf performansını gerekçe göstererek bu yıla ilişkin kar tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle yüzde 3,3 değer kaybetti.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yarı iletken tasarım yazılımı sağlayıcısı Synopsys'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklaması sonrası ise Synopsys'in hisseleri yüzde 4,9 yükseldi.