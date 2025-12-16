New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalışla 48.416,74 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalarak 6.816,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kayıpla 23.057,41 puana geriledi.

ABD'de bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alırken, güne yükselişle başlayan endeksler kapanışta negatif bir seyir izledi.

Bugün açıklanacak istihdam raporu ile perşembe günü yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere, hafta boyunca gelecek ekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları arayan yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Haftanın ilk gününde açıklanan verilere göre, New York Fed tarafından yayımlanan imalat endeksi aralık ayında eksi 3,9'a geriledi. Endeks, New York eyaletinde imalat faaliyetlerinin iki ay üst üste kaydedilen artışın ardından aralıkta hafif bir daralma yaşadığına işaret etti.

Fed'in geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından Banka yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Faiz kararında 50 baz puanlık indirimden yana olduğu için karşı oy kullanan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, enflasyona ilişkin ılımlı beklentilerine ve iş gücü piyasasındaki uyarı sinyallerine dikkati çekerek, mevcut politika duruşunun gereksiz derecede kısıtlayıcı olduğunu savundu.

New York Fed Başkanı John Williams ise geçen haftaki faiz kararının doğru bir adım olduğunu ve gelecek yıl oldukça iyi performans göstermesi beklenen bir ekonomiyle başa çıkmak için Banka'yı iyi bir konumda bıraktığını ifade etti. Williams, "Para politikası 2026'ya girerken iyi bir konumda." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimi seçeceğine dair gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu pozisyon için ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in üst düzey bazı kişilerin itirazlarıyla karşılaştığı, Hassett'in Trump'a fazla yakın olmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

Trump, geçen hafta, Fed'in bir sonraki başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh veya Hassett'i seçme eğiliminde olduğunu belirterek, listesinin başında Warsh'ın bulunduğunu kaydetmişti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sürücüsüz taksi hizmeti sunan "robotaxi" araçlarını ön yolcu koltuğunda güvenlik monitörleri olmadan test ettiklerini açıklamasının ardından yüzde 3,6 değer kazandı.

Robot süpürge üretici iRobot'un hisseleri ise şirketin iflas başvurusunda bulunması sonrası yüzde 72,7 düştü.