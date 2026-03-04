New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,83 azalarak 48.501,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 azalışla 6.816,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 kayıpla 22.516,69 puana indi.

Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ticareti etkileyebileceğine ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik kaygılarla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonunda başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleri devam ederken, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklaması sonrası petrol fiyatlarında arz endişeleriyle yaşanan yükseliş sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin, finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını duyurdu.

Trump, ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurguladı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Trump'ın açıklaması sonrası hız kesse de Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 00.20 itibarıyla yüzde 5'in üzerinde artarak 81,7 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4'ten fazla artarak 74,5 dolardan alıcı buldu.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körükleyebileceğinden ve halihazırda tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarına karşı temkinli olan ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararlarını daha da karmaşık hale getirebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyon üzerindeki etkisinin ne olacağını bilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Para politikasının oldukça iyi bir konumda olduğunu düşündüğünü belirten Kashkari, "Şimdi, bu yeni şokun, potansiyel olarak küresel ekonomiyi vuran bu yeni şokun etkisinin ne kadar süreceğini ve ne kadar büyük olacağını görmemiz gerekiyor." dedi.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun yavaşlaması halinde ek faiz indirimlerinin gerekli olacağını belirtti. Williams, "Enflasyon beklediğim yönde seyrederse, para politikasının istemeden daha sıkı hale gelmesini önlemek için politika faizinde ilave düşüşler nihayetinde gerekli olacaktır." diye konuştu.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun neredeyse 5 yıldır bankanın hedefinin üzerinde seyrettiğini, "rehavete kapılacak" alanlarının olduğunu düşünmediğini ifade etti. ​​​​