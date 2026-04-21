New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 49.442,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 7.109,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 düşüşle 24.404,39 puana indi.

ABD ve İran arasındaki görüşmeler ile geçici ateşkesin seyrine ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

İran'ın geçen hafta Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açması ancak ABD'nin ülkeye "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurması sonrası Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirilmesiyle iki ülke arasındaki gerilim tekrar yükselmişti.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirmişti.

Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla eleştirdiği İran'ın anlaşma teklifini kabul etmemesi durumunda ülkedeki "her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha etme" tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, dün verdiği bir röportajda ise Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin bugün başlamasının planlandığını belirtti.

İran'la bir anlaşmaya varılamaması halinde iki haftalık geçici ateşkes süresini uzatmasının "oldukça düşük ihtimal" olduğunu kaydeden Trump, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini aktardı.

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artmasıyla petrol fiyatları da yükselirken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 00.05 itibarıyla yüzde 4,1 artarak 94,1 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,7 artışla 87,79 dolardan alıcı buldu.

ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirten analistler, gerilimdeki sınırlı bir düşüşün dahi risk iştahını desteklediğini, tırmanışın ise piyasalarda hızla temkinli bir havaya yol açtığını kaydetti.

Öte yandan, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan gerilimin ekonomi ve şirket karlılıkları üzerindeki olası yansımalarını değerlendirmek üzere dikkatler bu hafta açıklanacak bilançolara çevrilirken, savunma şirketleri Lockheed Martin, RTX Corporation ve Northrop Grumman Corporation ile teknoloji tarafında IBM, Intel ve Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.