New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 49.141,93 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 azalarak 7.138,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kayıpla 24.663,80 puana indi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken OpenAI'ye ilişkin haberlerin yapay zeka hisselerine yönelik endişeleri yeniden artırmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

The Wall Street Journal'daki haberde, OpenAI'nin haftalık kullanıcı sayısı ve gelir hedeflerini tutturamadığı belirtilirken şirketin veri merkezlerine yönelik yüksek harcamalarını sürdürebilme kapasitesine ilişkin kaygılar öne çıktı.

Bu durum, teknoloji hisselerini baskılarken özellikle çip şirketlerinin hisselerindeki düşüşler öne çıktı. Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 4,4, AMD'nin hisseleri yüzde 3,4 ve Arm Holdings'in hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Analistler, ABD'li teknoloji devlerinden Amazon, Meta, Alphabet ve Microsoft'un yarın açıklanması beklenen bilançolarının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında müzakerelerin çıkmaza girmesi, petrol fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine dair endişeleri artırdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 2,7 artışla 111,1 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,7 artarak 99,9 dolardan alıcı buldu.

CNN'in haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılması teklifine "sıcak bakmadığı" iddia edildi.

Ayrıca Axios haber platformundaki bir haberde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erme ihtimalinin yakın zamanda görünmediği aktarıldı.

Öte yandan bilanço sezonu yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken lojistik şirketi UPS'in karının ilk çeyrekte düşmesi sonrası hisseleri yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Dijital müzik platformu Spotify'ın da ikinci çeyreğe ilişkin kar tahmininin beklentilerin altında kalmasıyla hisseleri yüzde 12,4 değer kaybetti.

Coca-Cola'nın hisseleri ise yıllık kar tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 3,9 değer kazandı.

General Motors'un hisseleri de şirketin ilk çeyrekteki karının beklentilerin üzerinde gelmesi ve yıl sonu kar tahminini yükseltmesi sonrası yüzde 1,3 yükseldi.

Yatırımcıların dikkati yarın Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrilirken bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Resmi görev süresi 15 Mayıs'ta dolacak Jerome Powell'ın başkanlık edeceği son FOMC toplantısı olması beklenen toplantının ardından yapacağı açıklamalar yakından izlenecek.