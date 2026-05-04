New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,13 azalarak 48.941,90 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalışla 7.200,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 25.067,80 puana indi.

Orta Doğu'daki gerilime dair gelişmeler fiyatlamaları belirlemeye devam ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

Bugün ise İran devlet medyası, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir geminin 2 füzeyle hedef alındığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırı iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

CENTCOM'un açıklamasında, "Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını açıkladı.

Öte yandan, İran kaynaklı olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarına yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 5'ten fazla artışla 113,82 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 3 artarak 105,06 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin piyasaların seyrinde önemli rol oynadığını belirterek, şirketlerin finansal sonuçlarının da hisse senedi fiyatlarını etkilediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı martta yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enflasyon seviyeleri, iş gücü piyasasından gelen çelişkili sinyaller ve Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı artan belirsizliğin alışılmadık bir durumu ortaya koyduğunu söyledi.

Williams, "Para politikasının mevcut duruşu, tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize yönelik riskleri dengelemek için uygun bir konumda." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD merkezli video oyun perakendecisi GameStop'un e-ticaret şirketi eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık teklif sunduğunu açıklaması sonrasında eBay'in hisseleri yüzde 5 değer kazandı.

Bu hafta ABD'nin istihdam verileri ile Paramount Skydance, Palantir Technologies, Pfizer, Advanced Micro Devices, Warner Bros. CoreWeave ve Coinbase gibi şirketlerin yayımlayacağı bilançolar takip edilecek.