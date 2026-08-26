New York borsası günü düşüşle kapattı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalarak 53.463,88 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 7.675,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kayıpla 26.130,20 puana indi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 ile tahminlere paralel büyüdü. Kişisel tüketim harcamaları temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu ortaya koydu.

Söz konusu verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,67'ye kadar çıkarken, daha sonra yüzde 4,65 seviyesinde dengelendi.

Çip şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilanço piyasaların odağında bulunurken, şirketin hisseleri günü yüzde 1,6 azalışla tamamladı.

Analistler, Nvidia'nın finansal sonuçlarının özellikle teknoloji şirketlerinin hisselerinin yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.



Öte yandan, sosyal medya platformlarının "çocuklara zarar verdiği" iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya giden Meta, eyaletlerle varılan anlaşmanın 18 milyar dolarlık ödemeyi de içerdiğini bildirdi. Şirketin hisseleri işlem gününü yüzde 1 kazançla tamamladı.