New York borsası günü düşüşle kapattı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, 52.867,98 puanda yatay seyretti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,21 azalışla 7.663,43 puana, Nasdaq endeksi yüzde 2,60 kayıpla 26.008,86 puana geriledi.

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında teknoloji hisselerinde görülen satışlarla negatif bir seyir izlendi.

SpaceX ve Super Micro Computer'ın güçlü finansal sonuçları, yapay zeka alanındaki büyümeye ilişkin iyimserliği desteklerken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Tesla ve Meta'nın bilançoları, sektöre yönelik endişelerin yeniden artmasına yol açtı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yıl geneline ilişkin sermaye harcaması tahminini düşürmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 3,08 değer kaybetti.

Şirket, net karının 2026'nın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 43 azaldığını bildirdi. Söz konusu dönemde, Tesla'nın geliri ise yatay seyrederek 28 milyar dolar oldu.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın hisseleri de finansal sonuçlarının ardından yüzde 6,98 geriledi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve kar açıklamasına rağmen yıllık sermaye harcaması tahminini 135 milyar ile 145 milyar dolar aralığına yükseltmesi hisselerindeki düşüşte etkili oldu. Şirket, yapay zeka harcamaları nedeniyle 10 yılı aşkın süredir ilk kez nakit çıkışı yaşadı.

Çip üreticilerinin hisselerinde de düşüş görülürken, Intel'in hisseleri yüzde 8,04, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 8,10, Qualcomm'un hisseleri yüzde 2,88, Broadcom'un hisseleri yüzde 4,31 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6,26 değer kaybetti.

Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji arzına ilişkin endişelerle petrol fiyatlarındaki yükseliş sürdü. Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerini gördü.

Tahvil faizlerindeki hareketler de izlenirken, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5 seviyesinin altına gerileyerek bir ayın en düşük seviyesine indi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada 194 bine gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüş, iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğine işaret ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim'deki toplantısında faiz oranlarının sabit tutulabileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıktı.