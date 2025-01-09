New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 artarak 42.623,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 5.917,3 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 19.475,93 puana geriledi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar ve ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin haber akışı takip edilirken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, geçen yıl aralık ayında 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 4 Ocak ile biten haftada 201 bine inerek 11 ayın en düşük seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerden karışık sinyaller alındığını, özel sektör istihdamındaki artış yavaşlarken, işsizlik maaşı başvurularının azaldığını belirtti.

ABD Merkez Bankasının son toplantısına ait tutanaklarda ise enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret edildi.

Trump'ın ismi geçmese de olası politika değişikliklerinin etkilerine dikkat çekilen tutanaklarda, "Yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlemeye devam edeceğini beklemekle birlikte, son dönemde beklenenden daha yüksek enflasyon verileri ile ticaret ve göç politikasındaki potansiyel değişikliklerin etkilerinin, sürecin daha önce öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti." ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda, "Yetkililerin neredeyse tamamı, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığı değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, FOMC'nin politika gevşeme hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada ya da bu noktaya yakın olduğunu belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru inmeye devam edeceğine inandığını ve bu yıl daha fazla faiz indirimlerini desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Trump'ın atacağı adımlara ilişkin açıklamaları ile tarife politikalarına ilişkin basında çıkan haberler de piyasaların odağında yer alırken, Trump'ın yeni tarifeler için yasal zemin sağlamak amacıyla ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu ilanın Trump'a, ulusal bir acil durum sırasında başkana ithalatı tek taraflı olarak yönetme yetkisi veren Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı kullanarak yeni bir tarife programı oluşturmasına olanak sağlayacağı aktarıldı. Bu konuda nihai bir kararın alınmadığı belirtilen haberde, Trump'ın ekibinin tarifeleri desteklemek için hala diğer yasal yolları araştırdığı kaydedildi.

Analistler, Trump'ın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin açıklamaları ile haber akışının risk algısının artmasına neden olduğunu, tarife politikalarının küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıların artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,73 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,67 seviyesinde dengelendi.

New York borsası, ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter'ın vefatı dolayısıyla ulusal yas günü çerçevesinde perşembe günü kapalı olacak.