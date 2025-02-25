New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 43.461,21 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,5 azalışla 5.983,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 19.286,93 puana düştü.

Geçen hafta satış baskısının yaşandığı pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 gün süreyle ertelenen Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" ifade etmesinin ticaret savaşı endişelerini artırdığını kaydetti.

ABD'li çip şirketi Nvidia'nın da çarşamba günü finansal sonuçlarını yayımlayacağını bildiren analistler, bunun Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin piyasaları sarsması sonrasında şirketin açıklayacağı ilk bilanço olduğuna dikkati çekti.

Analistler, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına dair ipuçları verebileceğini ifade etti.

Bugün bilançosunu açıklayan ve geliri ile karı beklentilerin altında kalan ABD'li pizza restoranı zinciri Domino's'un hisseleri yüzde 1,5 geriledi.

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri ise 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurması sonrasında yüzde 1,3 artış gösterdi.

Nvidia'nın hisselerindeki yüzde 3'ten fazla düşüş de dikkati çekti. ABD'de gelecek dört yıl içinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını bildiren Apple'ın hisseleri ise günü hafif yükselişle tamamladı.

Ayrıca finansal hizmetler şirketi Robinhood ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kendisine yönelik kripto soruşturmasını bir yaptırım eylemiyle ilerleme niyeti olmadan tamamladığını duyurdu. Buna karşın şirketin hisseleri bugün yüzde 3,2 azalırken, üst üste beşinci gün değer kaybetmiş oldu.