New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,37 artarak 43.621,16 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 azalışla 5.955,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kayıpla 19.026,39 puana düştü.

ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 gün süreyle ertelenen Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" ifade etmesinin ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek konut fiyatlarının artışında hızlanmaya işaret etti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık 7 puan azalışla 98,3'e düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Geçen yıl haziran ayından sonra en düşük seviyesini gören tüketici güveni, şubatta Ağustos 2021'den bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti.

Tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentileri de tarifelerin muhtemel etkisi gibi faktörlerle şubatta yüzde 5,2'den yüzde 6'ya yükseldi.

Analistler, enflasyonun hızlandığına dair endişelerin artmasıyla tüketicilerin ekonomik görünüm konusunda daha karamsar hale geldiğini söyledi.

ABD yönetiminin Çin'e çip ihracatına yönelik daha fazla kısıtlama planladığına dair haber sonrasında, yarın bilançosunu yayımlayacak Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'e yakın geriledi.

Çip şirketlerinden Broadcom'un hisseleri yüzde 2,6, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 3,8 ve çip donanımı üreticisi Lam Research'ün hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti.

Analistler, Nvidia'nın yarın açıklanacak finansal sonuçlarının da sektör bazlı oynaklığı artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Avrupa satışlarında keskin bir düşüş bildiren Tesla'nın hisseleri yüzde 8'den fazla düştü.

Ayrıca Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology'nin hisselerindeki yüzde 7,5 değer kaybı dikkati çekti.

Analistler, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin de beklendiğine işaret ederek, söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini vurguladı.

Yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 9 baz puan azalışla yüzde 4,30'a inerken, geçen yıl aralık ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin düşmesinin beklendiğini ifade ederek, henüz enflasyon hedefine dönülmediğini ancak bu konuda uzun bir yol kat ettiklerini söyledi.

Barkin, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olana kadar para politikasının mütevazı ölçüde sıkı kalmasının mantıklı olduğunu savunarak, belirsizliğin enflasyonla mücadeleyi tamamlamaya çalışırken temkinli olmayı gerektirdiğine dikkati çekti.