New York borsası günü karışık seyirle kapattı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artarak 42.001,39 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.611,90 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalışla 17.299,29 puana geriledi.

Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlik ve tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler sürerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ve haber akışı yakından takip edilirken, dikkatler Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da açıklayacağı karşılıklı tarifelere çevrildi.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamalarında, bu hafta açıklayacağı karşılıklı tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söyledi.

ABD basınında yer alan haberlerde de Trump'ın ekibini tarifeler konusunda daha agresif olmaya zorladığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise bugün yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına adaletsiz davranan her ülkenin karşılığında çarşamba günü bir tarife almayı beklemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Leavitt, çarşamba günü asıl hedefin ülke bazlı tarifeler olduğunu, Başkan Trump'ın sektör bazlı tarifleri de hayata geçirmekte kararlı olduğunu aktardı.

Trump'ın karşılıklı tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından risk algısı artarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,21'e indi.

Başkan Trump'ın tarifelerinin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalar öncesi bankanın diğer yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip edildi.

New York Fed Başkanı John Williams, tarifeler konusunda hala çok fazla belirsizlik olduğunu belirterek, tarifelerin fiyatları nasıl etkilediğini görmek için verileri takip etmek istediği değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun Fed tahminlerinden yüksek olma riskinin olduğuna işaret eden Williams, enflasyonun bu yıl yukarı yönlü risklerle nispeten istikrarlı olacağını tahmin ettiğini aktardı. Ayrıca Williams, ABD ekonomisinin şu anda "çok iyi" bir konumda olduğunu ve stagflasyon olmadığını kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin de Fed'in faiz oranlarını tekrar indirmeden önce enflasyonun düşeceğine dair güveninin olması gerektiğini belirtti.

Barkin, politika yapıcıların Trump'ın tarifelerinin faiz oranı kararlarını nasıl etkileyebileceği konusunda daha net bir fikre sahip olmasının zaman alacağını aktardı.

ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha fazla bilgi için makroekonomik veriler de yatırımcılar odağında bulunurken, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere JOLTS açık iş sayısı, imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), özel sektör istihdamı ve işsizlik maaşı başvuruları, bu hafta takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor.