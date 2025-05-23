New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay seyrederek 41.859,09 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 5.842 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 18.925,74 puana çıktı.

ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerle yükselen tahvil faizleri gerilerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun zamandır Kongre'den geçmesini istediği "vergi indirimi tasarısı", Temsilciler Meclisi'nde 1 oy farkla kabul edildi.

Söz konusu tasarıya ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, tasarının Amerikan halkına ciddi vergi indirimleri getireceğini vurgulayarak, "Şimdi sıra Senato'daki dostlarımızda. Bu tasarıyı en kısa sürede masama göndermelerini bekliyorum. Kaybedecek zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

Analistler, vergi indirimi tasarısının ABD'nin 36,2 trilyon dolarlık ulusal borcunu daha da artırabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Kongre Bütçe Ofisi, Cumhuriyetçilerin "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı tasarının ABD'nin ulusal borcunu gelecek 10 yıl içinde 3,8 trilyon dolar artıracağı tahmininde bulunmuştu.

ABD ekonomisine yönelik artan endişelerle hafta başından bu yana tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, tahvil faizlerinde bir miktar gerileme kaydedildi. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 5,04 seviyesine geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,53 seviyesine indi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 17 Mayıs ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 52,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI aynı dönemde 52,3'e çıkarak beklentileri aştı.

ABD'de ikinci el konut satışları ise nisanda yüzde 0,5 azalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.