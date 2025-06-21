New York borsası günü karışık seyirle kapattı

New York borsası, Orta Doğu'da süren gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentilerle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 42.206,82 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalışla 5.967,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 19.447,41 puana geriledi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ABD'nin dahil olup olmayacağı belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a olası müdahalesine "belki gerek kalmayacağını" belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, perşembe günü düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Trump'ın, İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran ile ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıklamıştı.

İran'ın ise İsrail'in saldırısı altındayken nükleer programının geleceğini görüşmeyeceği bildirildi. Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme konusundaki sınırlamaları görüşmeye hazır olduğu, ancak uranyumu hiç zenginleştirmeme teklifini reddedileceği belirtildi.

Analistler, Orta Doğu'da artan gerilimin yol açtığı petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın, ABD yönetiminin tarifeleri nedeniyle fiyat baskılarının arttığı bir dönemde enflasyonu körüklemesinden endişe duyulduğunu kaydetti.

Fed'in çarşamba günü politika faizini dördüncü kez sabit tutma kararı almasının ardından Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında yer aldı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, temmuz ayında faiz indirimi için uygun bir zeminde olabileceklerini söyledi. Tarife kaynaklı enflasyonun çok yüksek olacağını düşünmediğini belirten Waller, son birkaç ayın verilerinin 12 aylık bazda bile enflasyonda olumlu bir eğilime işaret ettiğini dile getirdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise tarife kaynaklı enflasyon riskinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, faiz indirimi için aceleye gerek olmadığını ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında anlamlı ve kalıcı olacağı düşünülen bir duraksama görülmediği sürece faiz indirimine sonbaharda gidilmesinin uygun olacağını düşündüğünü söyledi.

Öte yandan, ABD yönetiminin, bazı çip üreticilerinin Çin'e Amerikan teknolojisi göndermelerine izin veren muafiyetleri sona erdirmeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler sonrası çip üreticilerinin hisselerinde düşüş görüldü. Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,12 ve TSMC'nin hisseleri yüzde 1,87 değer kaybetti.