New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,4 artarak 44.502,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 6.309,62 puan oldu ve kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,39 azalarak 20.892,69 puana düştü.

Yatırımcılar, ticaret anlaşmalarıyla ilgili gelişmeleri ve açıklanan şirket bilançolarını değerlendirirken pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı ağırladığı Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konut piyasasını canlandırmak için konut satışlarından elde edilen kazançlara vergi uygulanmaması planına yönelik soruya cevaben Trump, "Bunu düşünüyoruz ancak faiz oranlarını düşürmek de konut piyasasını canlandırabilir. ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını düşürürse bunu yapmamıza bile gerek kalmaz." dedi.

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın istifa etmesi gerekip gerekmediğine yönelik soru üzerine de onun görev süresinin gelecek yıl dolacağına dikkati çekti.

"Bence kötü bir iş çıkardı ama zaten yakında görevinden ayrılacak. Sekiz ay sonra gitmiş olacak." diye konuşan Trump, Powell'ın "muhtemelen siyasi nedenlerle" faizleri yüksek tuttuğunu öne sürdü. Trump, politika faizinin 3 puan veya daha fazla düşmesi gerektiğini belirtti.

Trump, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Filipinler ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını kaydederek, "Anlaşmayla Filipinler, ABD'ye 'serbest pazar' ve 'sıfır gümrük vergisi' uygulayacak. Filipinler, bize yüzde 19 tarife ödeyecek. Ayrıca askeri alanda da işbirliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bugün katıldığı yayında gelecek hafta İsveç'in Stockholm kentinde Çinli yetkililerle bir araya geleceklerini belirterek, burada Çin'e yönelik tarife erteleme süresinin uzatılması konusunun görüşülebileceğini söyledi.

Taraflar, mayıs ayında vardıkları geçici anlaşma kapsamında gümrük vergilerinin bir kısmının 12 Ağustos'a kadar askıya alınmasını kararlaştırmıştı.

Öte yandan, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un hisseleri, beklentileri aşan finansal sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Şirket, ikinci çeyrekte tarifelerden 1,1 milyar dolar etkilendiğini açıkladı.

Sonbaharda ABD'de şeker kamışı ile yapılan bir ürünü piyasaya sürmeyi planladığını duyuran Coca-Cola'nın hisseleri de karı ve geliri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yaklaşık yüzde 1 geriledi.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri de beklentilerin altında sonuçlar açıklaması sonrasında yüzde 11'e yakın düştü.