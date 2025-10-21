New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artarak 46.924,68 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 6.734,76 puana ve ​​​​​​​Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalarak 22.953,67 puana geriledi.

ABD'li şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Bilanço sezonunun yoğunlaştığı dönemde, General Motors'un bugün açıkladığı finansal sonuçları piyasa beklentilerini aştı. Şirketin bu yıla ilişkin kar tahminini de yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 14,9 değer kazandı.

Coca-Cola'nın üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklaması sonrası hisseleri yüzde 4,1 yükseldi.

Büyük sanayi şirketlerinden 3M'in de yıllık kar tahminini yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 7,7 değer kazandı.

Philip Morris'in ise yıllık kar tahminini yukarı yönlü revize etmesine rağmen hisselerinde yüzde 3,8 düşüş görüldü.

Savunma sektöründe de Lockheed Martin, RTX ve GE Aerospace, yıl sonu kar tahminlerini artırdı. Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 3,2 gerilerken, RTX yüzde 7,7 ve GE Aerospace yüzde 1,3 değer kazandı.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından Netflix'in açıklayacağı finansal sonuçların yanı sıra hafta boyunca Tesla, IBM, Procter & Gamble ve Intel gibi şirketlerin bilançolarının da yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam ederken, Senatoda dün 11'inci kez yapılan oylamada geçici bütçe tasarısı yine onay almadı. Senatonun bir sonraki oylamasını yarın yapması bekleniyor.

Ticaret cephesinde ise dikkatler ABD ile Çin arasında yapılması planlanan görüşmelere çevrilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme konusunda karışık mesajlar geldi.

İki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geleceğini belirten Trump, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etti.

Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." ifadesini kullandı.