New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,32 artarak 49.686,12 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 7.403,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 26.090,73 puana düştü.

Yatırımcılar, petrol fiyatları ve tahvil faizlerini etkileyen gelişmeleri değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Çip endüstrisinin hızla artan talebi karşılama kapasitesinin yetersiz kalabileceğine yönelik endişelerle Nvidia, Broadcom, AMD ve Micron gibi bazı çip şirketlerinin hisselerinin gerilemesi de S&P 500 ile Nasdaq endekslerindeki düşüşe katkı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" bildirdi.

Ancak Trump, kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti.

Dün İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiğini ifade eden Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu gelişmelerle gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 1 azalarak 108,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 0,3 artışla 105,78 dolardan alıcı buldu.

Analistler, İran ile ABD arasındaki gerilime dair belirsizliklerle yüksek seyrine devam eden petrol fiyatlarının makroekonomik görünümü olumsuz etkilediğine işaret etti.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerindeki hızlanmaya değinen analistler, süregelen fiyat baskılarının merkez bankalarına ilişkin beklentilerin daha "şahin" bir çizgiye kaymasına yol açtığını dile getirdi.

Geçen hafta faiz artışı olasılığına dair fiyatlamaların güçlenmesiyle yükselen ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, bugün yüzde 4,63'e kadar tırmanırken, daha sonra yüzde 4,59 seviyesinde dengelendi.

ABD'de bu hafta, çip şirketi Nvidia ile Walmart, Target Home Depot gibi perakende mağaza zincirlerinin bilançoları takip edilecek.