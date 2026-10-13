New York borsası günü karışık seyirle kapattı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,38 artarak 51.850,55 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 7.807,24 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kayıpla 27.245,90 puana indi.

Micron Technology'nin hisseleri, Çinli bir rakibinin çip geliştirme konusunda ilerleme kaydettiğini bildirmesi üzerine yaklaşık yüzde 4 gerilerken, bu düşüş ABD'li diğer çip şirketlerinin hisselerine de baskı yaptı.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,9 ve AMD'nin hisseleri yüzde 2,3 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yaptığı görüşmede, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Trump, dün de Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu.

Ateşkes duyurusu sonrasında gerileyen petrol fiyatları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın ateşkesi ihlal ettiğini söylemesinin ardından yükseldi.

Öte yandan hafta sonu İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Dammam havalimanları ile ülkenin doğusundaki 2 enerji tesisini hedef alması da piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişeleri canlı tuttu.

Bu gelişmelerle Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 106,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,5 artışla 93,20 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak adına kısıtlayıcı bir para politikası duruşu benimsenmesinin uygun olacağını söyledi.

Hammack, "Bekleyip daha büyük çaplı bir rota düzeltmesine ihtiyaç duyma riskini göze almak yerine, mümkün olduğunda daha küçük ayarlamalar yapmanın ve bunları nispeten hızlı gerçekleştirmenin genellikle daha doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu hafta açıklanacak eylül ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alacak. Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ile Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi ABD'nin büyük bankalarının yayımlayacağı bilançolar da takip edilecek.