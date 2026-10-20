New York borsası günü karışık seyirle kapattı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 51.966,03 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 7.690,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kazançla 26.430,89 puana çıktı.

Yapay zeka odaklı hisselerde geçen hafta yaşanan sert satışların ardından teknoloji hisselerinde toparlanma görülürken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Yüksek faiz oranlarının yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları sınırlayabileceğine ilişkin endişeler, geçen hafta teknoloji şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturmuştu.

Yeni haftanın ilk işlem gününde çip üreticilerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2,97, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 1,76 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,38 değer kazandı.

Intel hisseleri de JPMorgan analistlerinin şirketin hisselerine yönelik tavsiyesini yükseltmesinin ardından yüzde 2,4 yükseldi.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak şirket bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının finansal sonuçlara etkisinin yakından takip edileceğini belirtti.

SpaceX'in yarın, Meta, Tesla ve IBM'in ise çarşamba günü açıklayacağı finansal sonuçların yakından takip edilmesi bekleniyor.

Netflix, General Motors, RTX, United Airlines, Procter & Gamble ve Lockheed Martin de bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.

Öte yandan, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki seyir de yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ve tarifelerden muafiyet kararı sonrası Rus petrolü ve yakıtının küresel piyasalara arzının artabileceği beklentisi öne çıkarken Orta Doğu'daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tuttu.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı bir miktar gerilemesine rağmen 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürürken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 2'nin üzerinde arttı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 5,14 seviyesinde seyretti.